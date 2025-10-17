الأمن يكشف حقيقة كسر شخصين لباب منزل سيدة بحدائق القبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بكسر باب شقة والدتها بحدائق القبة بالقاهرة والإستيلاء على محتوياتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة من شقيق السيدة المذكورة مقيم بشقة والدته المستأجرة بالعقار المشار إليه، بتضرره من شخصين لقيامهما بغلق باب العقار سكنه وإبلاغه بشرائهما العقار (دون إتهامهما بكسر باب الشقة أو الإستيلاء على محتوياتها) .

وبإستدعاء المشكو فى حقهما (شخصين – مقيمين بدائرة القسم) أقرا بشرائهما العقار من ورثة مالكه ، ونفيا منعهما قاطنى العقار من دخوله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.