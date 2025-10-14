بعد قليل.. الحكم في استئناف 4 متهمين بـ«خلية حدائق القبة»

تنطق محكمة جنايات مستأنف بدر المنعقدة في مجمع محاكم بدر بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل، بالحكم في استئناف 4 متهمين في اتهامهم بـ«خلية حدائق القبة الإرهابية».

الحكم في استئناف 4 متهمين بـ«خلية حدائق القبة»

يصدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت ذكى والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد السعيد.

كانت محكمة أول درجة قضت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا، وبالسجن المؤبد لـ4 آخرين وإدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له، المجموعات الثورية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، على قائمة الكيانات الإرهابية. وأوضحت المحكمة أن المحكوم عليهم عدا الصادر عليهم الإعدام، سيوضعون تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة المقضى بها لكل منهم، وإلزامهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيلهم فكريًا لمدة ٥ سنوات، عقب تنفيذهم العقوبة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن تولى مسؤولية المجموعات الثورية المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة ومنشآتها والمنشآت الحيوية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب الوسيلة التي تستخدمها تلك المجموعات في تحقيق أغراضها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم روج عبر «يوتيوب» لأفكار داعية لاستخدام العنف، واستخدم موقعًا على تلك الشبكة بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية باستخدام يوتيوب لإذاعة مقاطع مرئية لإصدار وتبادل التكليفات بين الجماعة الإرهابية.