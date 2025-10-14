قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب
منح بعض العاملين بوزارة الري صفة مأموري الضبط القضائي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
السفير معتز أحمدين: إسرائيل أول من ابتكر فكرة الميليشيات لزعزعة استقرار الدول
ترامب: أردوغان يمكن أن يلعب دورا محوريا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا
مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا في الحكمة والاتزان في إدارة الأزمات
غدًا.. غلق باب الترشح لانتخابات النواب وإعلان أسماء المرشحين على الفردي والقائمة
بعد غزة.. ترامب يشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
مع قرب كأس العالم 2026.. تعرف على أفضل 10 مدربين يقودون منتخباتهم
مفتي الجمهورية لطلاب الجامعات: الأمة تواجه حربا فكرية تستهدف القضاء على الهوية الدينية والوطنية
500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة
السلطة الفلسطينية تعلن نشر أكثر من 100 عنصر لبدء عمل معبر رفح البري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد قليل.. الحكم في استئناف 4 متهمين بـ«خلية حدائق القبة»

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

تنطق محكمة جنايات مستأنف بدر المنعقدة في مجمع محاكم بدر بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل، بالحكم في استئناف 4 متهمين في اتهامهم بـ«خلية حدائق القبة الإرهابية».

الحكم في استئناف 4 متهمين بـ«خلية حدائق القبة»

يصدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت ذكى والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد السعيد.

كانت محكمة أول درجة قضت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا، وبالسجن المؤبد لـ4 آخرين وإدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له، المجموعات الثورية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، على قائمة الكيانات الإرهابية. وأوضحت المحكمة أن المحكوم عليهم عدا الصادر عليهم الإعدام، سيوضعون تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة المقضى بها لكل منهم، وإلزامهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيلهم فكريًا لمدة ٥ سنوات، عقب تنفيذهم العقوبة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن تولى مسؤولية المجموعات الثورية المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة ومنشآتها والمنشآت الحيوية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب الوسيلة التي تستخدمها تلك المجموعات في تحقيق أغراضها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم روج عبر «يوتيوب» لأفكار داعية لاستخدام العنف، واستخدم موقعًا على تلك الشبكة بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية باستخدام يوتيوب لإذاعة مقاطع مرئية لإصدار وتبادل التكليفات بين الجماعة الإرهابية.

حدائق القبة خلية حدائق القبة محكمة محكمة جنايات مستأنف بدر محاكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

عمرو محمود ياسين وزوجته

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ خالد صوفي بعد فوزه برئاسة "الإيزو"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: العلماء ورثة الأنبياء والإخلاص والتواضع ركائز طالب العلم

الدكتور شوقي علام

شوقي علام بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: جعلنا الله عند حسن ظن قيادتنا وشعبنا

بالصور

10 أسباب رئيسية وراء الجلطات والنوبات القلبية.. احذر العلامات الصامتة قبل فوات الأوان

أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا
تسلا
تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد