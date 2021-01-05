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سيارات

سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:02 م
سيارة ولي العهد السعودي
سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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اشرف عطية
استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم، أمير قطر تميم بن حمد في المطار، بعد يوم من إعلان فتح الأجواء البرية والجوية والبحرية بين السعودية و قطر، كبادرة حسن نية للوصول إلى اتفاق مصالحة بين قطر ودول الخليج يرضي جميع الأطراف.. و في هذا السياق نعرض أسعار و مواصفات السيارة التي اصطحب بها بن سلمان أمير قطر وهي السيارة لكزس lexus lx 2020 .

تعتبر السيارة لكزس lexus lx 2020 من صنع العملاق الياباني لكزس إحدى أذرع شركة تويوتا والجناح المسئول عن تصنيع السيارات الفارهة وهي تعتبر واحدة من السيارات الفخمة التي تجمع بين الدفع الرباعي والقيادة الوعرة و الراحة فتأتي بتصميم خارجي راق وهي تعتبر الاخت الكبرى الاكثر فخامة لتويوتا لاند كروزر .

تأتي لكزس lexus lx 2020 بجنط سبور قياس 21 أنش ومجموعة حماية كروم جانبية و فوانيس ليد بخاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية Auto-Hi Beam و فتحة سقف كبيرة .

تتسع داخلية لكزس lexus lx 2020 لسبعة افراد وبها مساحة تخزينية واسعة، وتتميز بنظام صوتي ممتاز طراز Mark Levinson  المذهل بـ 19 مضخم صوت و شاشتين منفصلتين وسماعات لاسلكية و ثلاجة داخلية .

لكزس lexus lx 2020 متاحة بمحرك 5700 سي سي 8 سلندرات 362 حصانا 530 نيوتن متر و يوصي ببنزين 95 و بها خزان وقود كبير يتسع حتي 93 لترا أساسيا و45 لترا احتياطيا.

سعرلكزس lexus lx 2020
تبدأ أسعارلكزس lexus lx 2020 من 388,080 ريال اي ما يعادل مليون و 700.000 جنيه مصري دون جمارك او رسوم و يصل سعر اعلي فئة فيها حتي 467,355 ريال اي حوالي 2 مليون جنيه مصري دون جمارك او رسوم ايضا.
سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور
سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور
سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور
سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور
سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور
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