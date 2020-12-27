سيارة احتفالات سانتا كلوز الخاصة من لكزس الأمريكية.. شاهد

كشفت شركة لكزس اليابانية عن احدث سيارتها وهى HX Sleigh ، والتي تعتبر اصدار خاص للاحتفال بسنتا كلوز ، حيث تأتى فكرتها من استخدامه اثناء توزيعه الحلوة بزلاجه يجرها حيوان الرنة.





واستوحى مصممو لكزس تصميم السيارة الجديدة من الزلاجة الخاصة بسانتا كلوز الحالية، حيث قاموا بعمل مساحة كبيرة لتخزين الهدايا التي سيوزعها على الأطفال في العيد.





اما المظهر الخارجي لسيارة سنتا كلوز 2020 من لكزس فتأتى بواجهة أمامية غريبة و لافته للانتباه، حيث تحصل على شبك مغزلي مزيف، ومصابيح أمامية ضيقة، ومصابيح نهارية ليد.





و زجاج أمامي أنيق، ولا توجد مقابض أبواب مرئية، مع أعمدة A شديدة الانحدار، وفي الخلف، تمتلك السيارة صندوق خلفي فسيح، ومصابيح خلفية أنيقة، كما توجد محركات نفاثة صغيرة تعمل على تشغيلها.





وحصلت السيارة على نظام Climate Concierge مع تدفئة للعنق، وشاشة لمسية مع نظام مضمن للتحكم في حركة المرور الجوية، ونظام صوت محيطي مخصص من مارك ليفنسون، حتى يتسنى لسانتا الاستماع إلى أغاني أعياد الميلاد المفضلة .





وكانت قد طرحت لكزس سيارتها lexus is 300 موديل 2021 ، مؤخرا بمصابيح ليد جديدة ومساحات مستشعرة للمطر، وجنوط مقاس 18 بوصة، ومرايا ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية .





اما دواخل السيارة ، سيحصل المشترون على تنجيد مثقوب من نوع Nuluxe، ونظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ مزدوج المنطقة، ونظام ترفيهي مقاس 8 بوصة يدعم ابل كاربلاي واندرويد اوتو، ونظام صوتي بيونير مكون من 10 مكبرات صوت .