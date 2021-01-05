انخفاض المنتجات الزراعية.. «الزراعيين»: استقرار أسعارها منذ 3 أعوام.. «الفلاحين»: نخسر بنسبة 60%.. وخبير: كورونا وراء تراجع الأسعار

نقيب الفلاحين: انخفاض حاد في أسعار المنتجات الزراعية.. ونخسر 60%

نقيب الزراعيين: استقرار أسعار المنتجات الزراعية منذ ٣ أعوام

خبير زراعي: جائحة كورونا وراء انخفاض أسعار المنتجات الزراعية

تشهد الأسواق انخفاضا واضحا فى أسعار معظم المنتجات الزراعية خاصة الخضراوات وعلى الرغم من أنه فى مصلحة المستهلك فإن المزارع يعانى بسبب الخسارة التى قد تصل إلي 60 %.

وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن أسعار المنتجات الزراعية مستقرة منذ عامين أو ٣ أعوام ، بسبب إتاحة السلع أمام الجمهور، ولأن الإنتاج وفير فيزيد المعروض ويقل الطلب.





ونفى "خليفة"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، مشيرا إلي أنه لا يوجد مزارع يخسر، لأنه إن كان يخسر فهذا يعنى أنه سيتوقف عن الزراعة، مؤكدا أن الدولة تهمها مصلحة المواطن والمزارع معا .





ونوه " نقيب الزراعيين " بأن جائحة كورونا لم تؤثر على التصدير ، حيث تم تصدير 5.5 مليون طن خلال العام الحالى ، وهو نفس الرقم عام 2019 ، مشيدا بدور الحجر الزراعى بوزارة الزراعة فى استكمال عمليات التصدير .



