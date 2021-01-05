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أخبار العالم

سوريا: أمريكا تنقل 60 عنصرا لـ داعش من سجون الحسكة إلى قاعدة جديدة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:15 م
أمريكا تنقل 60 عنصرا
أمريكا تنقل 60 عنصرا لـ داعش من سجون الحسكة إلى قاعدة جديدة
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شيماء مصطفى
نقلت الولايات المتحدة الأمريكية، عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، من عدة سجون في محافظة الحسكة إلى قاعدتها في التنف على الحدود السورية الأردنية.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكرت مصادر أن واشنطن نقلت 10 من إرهابيي "داعش" المحتجزين بسجن كامب البلغار شرق مدينة الشدادي و50 إرهابيًا من سجن الثانوية الصناعية في الحسكة إلى القاعدة الأمريكية داخل مدينة الشدادي عبر سيارات مصفحة وحراسة مشددة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الإرهابيين في وقت لاحق من الشدادي عبر حوامة إلى القاعدة الأمريكية بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية.

ومن الإرهابيين الذي تم نقلهم، العراقي كاظم حسن الجلقام المشرف على تصنيع العبوات الناسفة ويلقب بـ أبو البراء، والإرهابي العراقي خرفان جدوع الحمد المختص بتصفيح وتفخيخ السيارات.
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