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رياضة

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلي أمام سونديب فى دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:12 م
موسيماني
موسيماني
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عبدالحكيم أبو علم
أعلن بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجنوب إفريقي للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة سونيديب بطل النيجر ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي:- 

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط المدافع: حمدي فتحي – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد –وليد سليمان-محمد شريف.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وصلت حافلة الفريق إلي ملعب السلام .. وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجنرال سيني كونتشي بالنيجر، بهدف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.

ويبحث الأهلي عن تأكيد صعوده إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خلال مواجهة اليوم.
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