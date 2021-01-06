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حوادث

اليوم.. استئناف هدير الهادى على حكم حبسها عامين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:03 ص
محكمة
محكمة
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محمد زهير
تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من هدير الهادى، على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وقال الدكتور عصام الطباخ، إن هدف المدعية بالحق المدني هو إطالة حبس المتهمة، حيث اصطنع مشادة بينه وبين المحكمة، فقام بطلب رد المحكمة، وأجل لاتخاذ إجراءات الرد، مشيرا إلى أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد المدعية بالحق المدني لإساءة حق التقاضي والعبث بحرية المتهمة . 

وطلب "الطباخ" من المحكمة استعداده للمرافعة اليوم، حيث لا يجوز تعطيل الدعوى الجنائية بسبب الدعوى المدنية، إلا أن المحكمة قد قررت التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد، مؤكدًا أن إجراءات  الرد لم تتخذ ولن تتخذ من المدعية بالحق المدني، وأن هدفه الوحيد إطالة حبس المتهمة وسيظهر ذلك في الجلسة القادمة.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 
كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادى، فى شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها. 
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