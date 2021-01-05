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رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يكتفي بهدفين في شباك سونيديب خلال الشوط الأول

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:53 م
الاهلي وسونيديب
الاهلي وسونيديب
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محمد رشاد
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام ضيفه سونيديب بطل النيجر بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى إطار مباراة الإياب فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا . 

سجل الهدف الأول طاهر محمد طاهر بعد تمريرة مميزة من وليد سليمان لينفرد طاهر بحارس سونيديب ويضع الكرة من فوقه معلنا عن الهدف الاول للاهلي فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء .

وطرد الحكم حارس سونيديب فى الدقيقة 21 من من المباراة عقب عرقلة احمد ياسر ريان بعد مراوغة الحارس من التمريرة المميزة من اليو ديانج ، ليلعب الفريق الضيف منقوص العدد.

وسجل الهدف الثاني وليد سليمان فى الدقيقة 38 بعد تمريرة من علي معلول من الجانب الايسر سددها فى مرمى فريق سونيديب ليعلن عن تسجيل الهدف الثاني للاهلي .

و شهد تشكيل الأهلي وجود عدد من التعديلات من بينها ظهور علي لطفي في حراسة المرمى، وعودة ياسر إبراهيم للتواجد في قلب الدفاع إلى جانب بدر بانون.

ويقود أحمد رمضان "بيكهام" الجانب الأيمن، مع عودة طاهر محمد طاهر للخط الهجومي إلى جانب الثنائي وليد سليمان ومحمد شريف.

وظهر أحمد ياسر ريان في مركز المهاجم الصريح لأول مرة بشكل أساسي مع الأهلي خلال المواجهة.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على سونديب في النيجر بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يلتقيا في مصر بلقاء العودة المؤهل إلى دور المجموعات.

وجاء تشكيل الأهلي: 
حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط المدافع: حمدي فتحي – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد –وليد سليمان-محمد شريف.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

البدلاء : مصطفى شوبير - أيمن أشرف - محمود كهربا - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - سعيد سمير - أكرم توفيق.

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