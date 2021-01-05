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أخبار العالم

وسط إعلان الإغلاق التام.. ارتفاع قياسي في عدد إصابات كورونا بـ لبنان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:05 م
علم لبنان
علم لبنان
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شيماء مصطفى
سجل لبنان، اليوم الثلاثاء، أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك بلغ إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس 195759 حالة منذ تفشي الوباء.

كما رصدت الوزارة 17 حالة وفاة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح إجمالي حالات الوفاة 3478، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 135596.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، وافق على اقتراح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بشأن توقيع العقد مع شركة "فايزر" لشراء اللقاحات اللازمة لوباء كورونا، على أن تصدر الموافقة الاستثنائية بعد توقيع رئيس الوزراء.

ووقع عون اليوم الثلاثاء، على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل اعتبارًا من الخميس المقبل وحتى  صباح الاثنين الأول من فبراير المقبل في إطار مواجهة انتشار "كورونا" في البلاد.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن اللجنة الوزارة المعنية بملف كورونا، أعلنت الإغلاق التام ابتداء من الخميس المقبل، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الـ5 صباحًا.
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