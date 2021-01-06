ما كفارة الحلف بالطلاق وهل تجب في كل ألفاظه؟

الطّلاق المُعلّق بقصد إيقاع الطّلاق:

وهذا الطّلاق لا يُقصد به حمل أحدٍ على فعل أمرٍ ما أو تركه، بل يُقصد به إيقاع الطّلاق فعلًا عند حصول فعل الشّرط، ويُطلَق على هذا الطّلاق اسم طلاق الصّفة، ومثاله أن يقول رجل لزوجته: إن جاء فلان من السّفر فأنت طالق، وفي هذا المثال وما يُشبهه من مسائل إن حضر الشّخص المذكور أو المقصود من السّفر، أي حصل الأمر الذي عَلق الطّلاق على حصوله فيقع الطّلاق، وتُعتبر زوجته طالقًا، وتنطبق عليها أحكام الطّلاق، والعدّة، والرّجعة وغيرها.

حكم الحلف بالطلاق وكفارته

اختلف العلماء في حكم حلف المُسلم بالطّلاق، من حيث وقوع الطّلاق وعدمه على النّحو الآتي:

ذهب الفريق الأول من العلماء وهم جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ الطّلاق المُعلَّق يقع متى وُجِد الأمر الذي عُلِّق عليه الطّلاق، سواء أكان فعلًا لأحد الزّوجين، أو غيرهما، أو أمرًا سماويًّا، أو كان الطّلاق قسمًا وحلفانًا؛ للحثّ على فعل أمر، أو تركه، أو تأكيدًا لخبر ما، أو كان شرطيًّا يُقصد به ترتيب الجزاء إذا حصل فعل الشّرط.





يقول الإمام السرخسيّ: «اليمين إنّما يُعرف بالجزاء حتّى لو قال: إن دخلت الدّار فأنت طالق، كان يمينًا بالطّلاق، ولو قال: فعبدي حرّ كان يمينًا بالعتق. والشّرط واحد وهو دخول الدّار، ثم اختلفت اليمين باختلاف الجزاء. وأصل آخر أنّ الشّرط يُعتبر وجوده بعد اليمين، وأمّا ما سبق اليمين لا يكون شرطًا؛ لأنّه يُقصد باليمين منع نفسه عن إيجاد الشّرط، وإنما يُمكنه أن يمنع نفسه عن شيء في المُستقبل لا فيما مضى، فعرفنا أنّ الماضي لم يكن مقصودًا له، واليمين يتقيّد بمقصود الحالف».





ذهب الظاهريّة والإماميّة إلى القول بأن يمين الطّلاق أو الحلف بالطّلاق أو الطّلاق المُعلّق لا يقع أصلًا حتّى لو حدث الأمر الذي عَلِق الطلّاق على حدوثه. يقول ابن حزم: «واليمين بالطّلاق لا يُلزم - سواء بَرّ أو حَنَث -، ولا يقع به طلاق، ولا طلاق إلّا كما أمر الله عزّ وجل، ولا يمين إلّا كما أمر الله عزّ وجلّ على لسان رسوله - عليه الصّلاة والسّلام -».





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