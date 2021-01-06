أميرة العادلي: أكبر تمثيل للمرأة تحت قبة البرلمان تحقق في عهد السيسي .. تفاصيل

قالت أميرة العادلي عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تعتبر منصة حوارية للشباب لطرح الأفكار السياسية.





وأضافت أميرة العادلي في حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" في 2018 وجدنا أن الوضع السياسي في مصر يسمح بتواجد الشباب السياسي والحزبي لإيصال أفكارهم للقيادة السياسية ويكونوا في تواصل مع المصريين".





وأكملت أميرة العادلي: " تنسيقية شباب الأحزاب بها شباب حزبي وشباب سياسي مستقل، ولدينا مجموعة من القواعد تحكم عمل التنسيقية لتحديد المواقف وهناك حرية كاملة في التنسيقية لكل عضو في التعبير عن رأيه السياسي.