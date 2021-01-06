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أميرة العادلي: أكبر تمثيل للمرأة تحت قبة البرلمان تحقق في عهد السيسي .. تفاصيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:40 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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هاني حسين
قالت أميرة العادلي عضو مجلس النواب وعضو  تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تعتبر منصة حوارية للشباب لطرح الأفكار السياسية.

وأضافت أميرة العادلي في حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  في 2018 وجدنا أن الوضع السياسي في مصر يسمح بتواجد الشباب السياسي والحزبي لإيصال أفكارهم للقيادة السياسية ويكونوا في تواصل مع المصريين".

وأكملت أميرة العادلي: "تنسيقية شباب الأحزاب بها شباب حزبي  وشباب سياسي مستقل، ولدينا مجموعة من القواعد تحكم عمل التنسيقية لتحديد المواقف وهناك حرية كاملة  في التنسيقية لكل عضو  في التعبير عن رأيه السياسي.

من جهتها، قالت غادة علي عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تعتبر مبادرة نقية تمارس السياسة بمفهوم جديد، ونتفق على ثوابت واضحة وهي مصلحة الوطن والصالح العام ومواجهة اي تهديد داخلي أو خارجي.

وتابعت مي كرم جبر عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، :"  في عهد الرئيس السيسي وجدنا أكبر تمثيل المرأة والشباب في الحياة السياسية، ودورنا الحالي؛ هو تمهيد الطريق للشباب الصغير للمشاركة في الحياة السياسية".
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