ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي بالثوم والليمون؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:02 ص
الزبادى بالثوم و
الزبادى بالثوم و الليمون
Advertisements
هاجر هانئ
يعتبر الزبادي بالثوم و الليمون من الوصفات غير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكنها تتمتع بمذاق مختلف وعلاوة على ذلك تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

وقال الدكتور خالد يوسف، استشارى التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن يفرم فص واحد من الثوم مع كُوب زبادى و يمكنك اضافة عصير نصف ليمونة ويترك بالثلاجة نصف ساعة، ويؤكل بعد الإفطار أو بعد العشاء لمدة شهر كامل متواصل.

اقرأ أيضًا..

وأضاف استشارى التغذية العلاجية وامراض السمنة والنحافة، في منشوره أبرز الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند تناول الزبادى بالثوم و الليمون ... 

 - يعطي الجسم قوة و يمنح العظام صلابة والمفاصل مرونة
- يقوي جهاز المناعة جدًا ويحارب الفيروسات
- يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية 
- يعالج التهابات البروستاتا وتضخمها 
- يقضي على التهابات اللوز والغدد 
- يقى من الأنفلونزا قبل حصولها ويعالجها اذا حصلت 
- يخفض الضغط المرتفع وينظف الشرايين من الدهون   
- ينقى الدم من السموم ويقى من التسمم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفضائيون قادمون.. عالم في هارفارد يؤكد بالأدلة زيارتهم سابقًا وعودتهم قريبًا

أسعار خيالية وماركات عالمية.. تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

ربط نفسه بخرسانة.. ابن مليونير ينتحر بطريقة شنيعة لسبب أليم .. صور