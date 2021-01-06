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سيارات

حتى لا تذهب إلى السمكري.. أفضل 4 نصائح تجنبك مخاطر الاصطدام

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:06 ص
حتى لا تذهب إلى السمكري
حتى لا تذهب إلى السمكري .. أفضل 4 نصائح تجنبك مخاطر الاصطدام
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صبري طلبه
في بعض من الأوقات يتعرض قائدي السيارات إلى مشكلات التصادم المختلفة، ربما تكون ناتجة عن خطأ شخصي، أو بسبب أخطاء الغير، وقد ينتج عنها تلفيات مؤثرة سواء كانت مادية أو تتعلق بالناحية النفسية لملك المركبة، و لكن من الضروري أن نتعلم كيف نتفادى هذه الأخطاء، وذلك لكي نتمتع بقيادة آمنة ولتجنب زيارة مراكز السمكرة وإعادة هيكلة السيارة.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح الخاصة بقائدي السيارات لتجنب الوقوع في مخاطر الاصطدام المختلفة.

1- الالتزام بالسرعات المقررة 
تعتبر هذه النقطة هي الركيزة الأساسية في هذا الموضوع، ويرجع ذلك إلى المخاطر المتعددة التي تنتج عن تجاوز السرعات المقررة، ولا نحب أن نرى أو نسمع عن حوادث السير التي تحصد العديد من الأرواح، ولذلك فمن الضروري أتباع التعليمات المرورية الخاصة بالطريق والالتزام الحتمي بالسرعات.

2- الانتظار في الأماكن المخصصة 
ربما يتسبب موقع اصطفافك على الطريق في حادث سير أليم، فمن الممكن أن تقطع سيارة قادمة من الناحية الخلفية الزاوية اليمنى أو اليسرى، ولسوء الحظ تجد سيارتك أمامها وهي تصطف في موقع غير آمن، ولذلك فلابد من اتباع أماكن الانتظار الصحيحة وتفعيل زر الانتظار في الأوقات المسائية.

3- أهمية الالتزام بالحارة المرورية 
تعمل الحارة المرورية على منحك التباعد المناسب للمسافات، ويجب أن نسير في منتصف الحارة وليس على الخطوط البيضاء، و إذا أردنا أن نأخذ نقطة اخرى على جانبي الطريق، فيجب تفعيل الاشارة الضوئية المناسبة ثم النظر في المرآة الجانبية لتجنب السيارات القادمة.

4- مسافات الأمان 
لابد من الالتزام بمسافات الأمان دومًا، وخاصة في فصل الشتاء ومع مشكلات الشبورة الجوية وحالات انعدام الرؤية، ولذلك فمن الضروري أن نتحلى بمسافات الأمان المناسبة، لكي نحصل على قيادة آمنة وممتعة.
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