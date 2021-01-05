انتشار الضباب في سماء الإسماعيلية.. والمرور توجه بـ 10 نصائح

غطي سماء محافظة الإسماعيلية الضباب، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انعدام مستوى الرؤية على معظم طرق المحافظة وفي العديد من الشوارع والميادين، وتسببت الشبورة في إرباك حركة المرور على الطرق السريعة.





وناشدت إدارة مرور محافظة الإسماعيلية، السائقين ضرورة توخي الحذر، واتباع الإرشادات المرورية الآمنة على الطرق السريعة خلال الليل، خصوصًا مع ظهور الضباب الكثيف في بعض المناطق بشكل مفاجئ.





واوصت المرور ببعض النصائح التي يجب اتباعها من اجل الحفاظ علي سلامة الأشخاص السائرين بالتزامن مع انتشار الضباب، وهي تخفيف السرعة بالقدر المستطاع، وترك مسافة كافية بين السائق والسيارة التي أمامه، وعدم تجاوز السيارات.





كما يجب أن يحرص قائد السيارة أن يكون في مجال رؤية مناسب على الطريق يتيح له كشف المنطقة في الاتجاهين، وأن تكون سرعته في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.





ووجهت السائقين بفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء بداخلها، مع مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، و استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، وعدم التوقف في الطريق، والخروج منه مع تشغيل الأضواء والإشارات، وإبلاغ الشرطة عن أي مشكلة.





كما اوصت المرور باستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الآخرين بوجودك.





وأوضحت انه في حالة الاقتراب من شاحنة كبيرة يجب أن يبطئ من سرعته، والسير بحذر شديد، و الانتباه للرمال الناعمة، في حالة تواجد صحراء مع الرياح، لأنها تقلل الرؤية، كما أنها تساعد على التأثير على حركة إطارات السيارة.





ونوهت الي ان سقوط الأمطار يسبب انزلاق الإطارات في أثناء القيادة، لذا يجب فحص سُمك النقشة المتواجدة على إطارات السيارة، أنها كلما قل سمكها تزاد المسافة التي يحتاجها للتوقف، كما أنها تسبب الانخفاض في مجال الرؤية.





وأشارت في حالة وجود تجمعات لمياه الأمطار يجب السير ببطء، وفي حال حدوث انزلاق للسيارة يجب عدم الضغط على البنزين أو الفرامل، ويفضل إمساك المقبض بإحكام، وتوجيه السيارة في اتجاه الانزلاق حتى يصل إلى مسافة يمكنه فيها التحكم بالسيارة.