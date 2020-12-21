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سيارات

6 علامات لتلف إطارات السيارات و4 نصائح للحفاظ عليها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف
تعتبر الإطارات " الكاوتش " احد اهم الأجزاء داخل السيارة بالنسبة لعوامل الأمان ، بسبب انها هي المسئول الأول للتلامس مع سطح الأرض اثناء السير ، وبالتالي لابد من الاهتمام بها والحفاظ عليها من أي اعراض تلف للحفاظ على سلامتك .

وخلال السطور القادمة يقدم صدى البلد بعض النصائح الهامة للحفاظ على اطار سيارتك واعراض تلفه التي طرحها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة "IIHS" الأمريكي للحفاظ على إطارات السيارات .

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أولا : علامات تلف إطارات السيارات 

1-  ظهور تشققات وخدوش على جوانب الإطارات ، وهذا يقلل من عمرها الافتراضي ويعرضها للانفجار في أي لحظة بسبب تسرب الهواء .

2- تآكل الإطارات ومسح الخطوط البارزة التي عليها ، هذا يسبب الانزلاق في بعض الأوقات ويعرض السائق للخطر خاصة اذا كانت الطرق مبللة  .

3- عدم توازن الاطار ، وهذا ينتج بسبب طول استخدام الاطار حتى يصبح غير مستوى على سطح الأرض ، وهذا سبب في تلف أجزاء داخلية في عفشه السيارة .

4- تكوين انتفاخات " بالونات" على جوانب الاطار ، وهى تنتج عن الاصطدام الشديد بأشياء صلبة ، وهذا يعرض الاطار للاهتزاز اثناء السير ثم الانفجار .

5- انهاء صلاحية الاطار ، وهذا لابد من الاهتمام به وقرأه تاريخ الصلاحية المدون على الاطار نفسه .

6- ظهور أصوات كبيرة من الاطار وهذا ينتج بسبب تغير خاصية المرونة المتواجدة بالاطار ويدل على انتهاء صلاحية الاطار.

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ثانيا : نصائح لحماية اطار السيارة 

1 – الحفاظ على ضغط الهواء المناسب لكل اطار ومراعات المستوى المطلوب ، وهذا متواجد في كتيب الارشادات لكل سيارة واطار 

2- تجنب التعرض للشمس ، بسبب انها تقوم بارتفاع درجة حرارة المطاط بشكل كبير وتجفيفه وينتج عن ذلك تشققات وتلف السيارة ككل .

3- تجنب اصلاح ثقوب الإطارات من خلال وضع " خوابير " واستبدالها بلحام داخلي ، لان ذلك الطريقة البدائية تسبب في انقسامات داخل السلك المتواجد بمنتصف الاطار وتنتج عنها انفجارات مفاجئة بالاطار .

4 – استخدام غاز النيتروجين بسبب قدرته العالية بالحفاظ على ضغط الإطارات والحفاظ على درجة حرارة الإطارات وحمايتها من الارتفاع حرارته ، و والحفاظ على المطاط بشكل ملموس وتعمل على استمرار مرونته ومنع تشققه.
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