6 علامات لتلف إطارات السيارات و4 نصائح للحفاظ عليها

تعتبر الإطارات " الكاوتش " احد اهم الأجزاء داخل السيارة بالنسبة لعوامل الأمان ، بسبب انها هي المسئول الأول للتلامس مع سطح الأرض اثناء السير ، وبالتالي لابد من الاهتمام بها والحفاظ عليها من أي اعراض تلف للحفاظ على سلامتك .





وخلال السطور القادمة يقدم صدى البلد بعض النصائح الهامة للحفاظ على اطار سيارتك واعراض تلفه التي طرحها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة "IIHS" الأمريكي للحفاظ على إطارات السيارات .





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أولا : علامات تلف إطارات السيارات





1- ظهور تشققات وخدوش على جوانب الإطارات ، وهذا يقلل من عمرها الافتراضي ويعرضها للانفجار في أي لحظة بسبب تسرب الهواء .





2- تآكل الإطارات ومسح الخطوط البارزة التي عليها ، هذا يسبب الانزلاق في بعض الأوقات ويعرض السائق للخطر خاصة اذا كانت الطرق مبللة .





3- عدم توازن الاطار ، وهذا ينتج بسبب طول استخدام الاطار حتى يصبح غير مستوى على سطح الأرض ، وهذا سبب في تلف أجزاء داخلية في عفشه السيارة .





4- تكوين انتفاخات " بالونات" على جوانب الاطار ، وهى تنتج عن الاصطدام الشديد بأشياء صلبة ، وهذا يعرض الاطار للاهتزاز اثناء السير ثم الانفجار .





5- انهاء صلاحية الاطار ، وهذا لابد من الاهتمام به وقرأه تاريخ الصلاحية المدون على الاطار نفسه .





6- ظهور أصوات كبيرة من الاطار وهذا ينتج بسبب تغير خاصية المرونة المتواجدة بالاطار ويدل على انتهاء صلاحية الاطار.





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ثانيا : نصائح لحماية اطار السيارة





1 – الحفاظ على ضغط الهواء المناسب لكل اطار ومراعات المستوى المطلوب ، وهذا متواجد في كتيب الارشادات لكل سيارة واطار





2- تجنب التعرض للشمس ، بسبب انها تقوم بارتفاع درجة حرارة المطاط بشكل كبير وتجفيفه وينتج عن ذلك تشققات وتلف السيارة ككل .





3- تجنب اصلاح ثقوب الإطارات من خلال وضع " خوابير " واستبدالها بلحام داخلي ، لان ذلك الطريقة البدائية تسبب في انقسامات داخل السلك المتواجد بمنتصف الاطار وتنتج عنها انفجارات مفاجئة بالاطار .



