سلطة نائب الرئيس.. هل يملك بنس صلاحية إعلان فوز ترامب خلال جلسة الكونجرس اليوم؟

عشية جلسة الكونجرس اليوم، الأربعاء، للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الثلاثاء، أن نائبه مايك بنس لديه صلاحية تغيير نتائج الانتخابات، وإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.









ولم تكن تغريدة ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر" أمس، التي زعم فيها صلاحية بنس لتغيير نتائج الانتخابات، المرة الأولى التي يدفع خلالها في هذا الاتجاه، بعد هزيمته في التصويت الشعبي وتصويت المجمع الانتخابي ورفض جميع الطعون القضائية التي قدمتها حملته الانتخابية، ففي مؤتمر انتخابي لدعم مرشحين جمهوريين لعضوية مجلس الشيوخ الاثنين الماضي، دعا ترامب نائبه بنس علنًا إلى "الوقوف معنا" وقلب نتائج الانتخابات الرئاسية.









ومن المفترض أن يرأس مايك بنس، بصفته رئيس مجلس الشيوخ، جلسة الكونجرس اليوم للتصديق على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي، فهل يملك حقًا صلاحية قلب نتائج الانتخابات لصالح ترامب؟









بحسب قناة "سي إن إن"، لا يحق لنائب الرئيس بصفته رئيس مجلس الشورى أن يرفض منفردًا نتائج الانتخابات، وينص القانون الأمريكي المعروف بقانون فرز الأصوات الانتخابية الصادر عام 1887، على أن أي اعتراض على نتائج الانتخابات خلال جلسة الكونجرس للتصديق عليها يجب أن يكون موقعًا من جانب عضو واحد على الأقل بمجلس النواب وعضو واحد على الأقل بمجلس الشيوخ، ولا يُنظر إلى أي اعتراض لم يوقعه عضو واحد على الأقل من كلا المجلسين.









وجرى العرف على تحديد عضوين بمجلس النواب وعضوين بمجلس الشيوخ لفرز وتلاوة نتيجة تصويت المجامع الانتخابية للولايات الأمريكية الخمسين والعاصمة واشنطن، وفي حالة تقديم اعتراض موقع من عضو بمجلس النواب وآخر بمجلس الشيوخ، يتم تعليق جلسة الكونجرس وإتاحة وقت لكلا المجلسين للنظر في الاعتراض المقدم والتصويت على إقراره أو تجاوزه.









وبحكم كونه رئيس مجلس الشيوخ، يرأس نائب الرئيس جلسة مجلس الشيوخ في حالة نظره لأي اعتراض مقدم على نتائج الانتخابات، ولكن لا يحق له التصويت على تبني أو تجاوز الاعتراض المقدم إلا في حالة واحدة، وهي أن يتساوى عدد الأصوات المؤيدة لكلا الخيارين، وفي تلك الحالة ترجح كفة الخيار الذي يصوت لصالحه رئيس مجلس الشيوخ.











لكن بالنظر إلى عدد الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الذين أعلنوا أنهم لن يؤيدوا أي اعتراضات مقدمة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فليس من الوارد أن تتساوى أصوات المؤيدين والمعارضين للاعتراضات المحتملة.









وحتى في حالة لجوء نائب الرئيس ورئيس مجلس الشيوخ لأي احتيال أو قرار تعسفي، يحق لمجلسي النواب والشيوخ إبطال قراره من خلال تصويت بالأغلبية، وإن لم يسجل التاريخ الأمريكي أي سابقة من هذا النوع حدثت من قبل.









وكان ما فجر الجدل حول صلاحية نائب الرئيس الأمريكي لتغيير نتائج الانتخابات دعوى قضائية رفعها عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية تكساس لوي جومرت، وطالب فيها بمنح نائب الرئيس صلاحية تغيير نتائج الانتخابات بشكل منفرد، وقد رُفضت الدعوى ورُفض الاستئناف عليها، والمفارقة أن مايك بنس نفسه عارض دعوى جومرت القضائية لمنحه صلاحية قلب نتائج الانتخابات ووصفها بالمتناقضة.