إصابة نائب أمريكي بـ كورونا عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فايزر

أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي، عن الحزب الجمهوري، كيفن برادي، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" في 18 ديسمبر الماضي.









ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال برادي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أبلغني الطبيب بمجلس النواب بأنني ثبت إصابتي بفيروس كورونا وأنا في الحجر الصحي، وفقًا للتوصيات".









وأضاف: "تلقيت الجرعة الأولى من لقاح فايزر في 18 ديسمبر، وكانت نتيجة اختباري مؤخرًا سلبية في يوم رأس السنة الجديدة".









وأكد برادي، أنه سيبدأ العلاج غدا وسيكون بخير.









ويأتي إعلان إصابة برادي بفيروس كورونا، في أعقاب ثبوت إصابة عضو آخر في الوفد الجمهوري عن ولاية تكساس، النائب كاي جرانجر، بالوباء، وعشية اجتماع الكونجرس للتصديق على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئاسة.









وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 229 ألفًا و55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أمريكا.









كما سجلت الولايات المتحدة، 3 آلاف و775 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



