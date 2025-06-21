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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جايكا اليابانية تعتزم إنشاء حضانات لرياض الأطفال في مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الادارية الجديدة.

ياتي ذلك فى إطار متابعة أنشطة مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة والمنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجايكا، بحضور كل من المهندسة مرجريت صارفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمى والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والسيدة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقات والعلاقات الدولية، والسيد ايموتو ساشيكو نائب الرئيس الأول للجايكا، والسيد ايبيساوايو الممثل الرئيسي للهيئة، ونعومى ماتسوموتو كبير مستشاري المشروع ودينا كرم مسؤول رئيسى للبرنامج.

وتناول اللقاء مناقشة إنجازات المرحلة الأولي والثانية للبرنامج، حيث قدمت بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" الشكر لوزارة  التضامن الاجتماعي على المجهود الذي بذل في البرنامج.

كما شهد  اللقاء مناقشة استعدادات البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة ومناقشة إنجازات الوزارة فى تنفيذ عملية استبيان على مستوى محافظات الجمهورية للوقوف على  مدى الاحتياج لإنشاء حضانات مستقبلا وأماكن الاحتياج لإنشاء المزيد من الحضانات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة للطفولة المبكرة من خلال العمل على تطبيق النموذج الياباني فى جميع حضانات مصر، وعمل منح دراسية لأبناء تكافل وكرامة وقرى حياة كريمة المتفوقين لاستكمال تعليمهم لعمل دراسات عليا بمنح أجنبية لكى يدرسوا ويتخصصوا فى كيفية تطبيق النموذج اليابانى للطفولة المبكرة فى جميع حضانات مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة غطت المصروفات التعليمية لعدد ٥٨ ألف طالب وطالبة من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة هذا العام في الجامعات، موضحة أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية دعم هؤلاء المستفيدين منذ الحضانة.

وفي ختام الاجتماع اصطحبت وزيرة التضامن الاجتماعي وفد بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في جولة بمركز استقبال العاملين والعاملات بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث أشادوا بالخدمات المقدمة للإطفال بداخله في إطار جهود تنمية الطفولة المبكرة.

وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي جودة الطفولة المبكرة

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