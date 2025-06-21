خبير استراتيجي: إيران قد تلجأ لرد انتقامي يهدد الأمن الإقليمي والدولي

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والعسكري، أن التصعيد المتواصل بين إيران وإسرائيل لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى أنه حذر منذ بداية السابع من أكتوبر من تطور المواجهة إلى صراع إقليمي مفتوح.

وأوضح "العكاري" خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن خطورة التصعيد تكمن في زيادة وتيرة الهجمات، سواء من الجانب الإسرائيلي تجاه إيران، أو من خلال الصواريخ الإيرانية التي تستهدف إسرائيل، إلى جانب دخول أطراف ثالثة مثل الولايات المتحدة، وهو ما ستكون له تداعيات تتجاوز المنطقة لتؤثر على العالم بأسره.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تمتلك عمقًا استراتيجيًا أو تعدادًا سكانيًا يؤهلها لتكون قوة إقليمية تقليدية، لكنها تُصنّف كقوة نوعية تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي، ولا تستطيع تحقيق نصر حاسم دون هذا الدعم.

وحذّر العكاري من أن إيران قد تلجأ إلى رد انتقامي كبير يشمل ضربات على قواعد أمريكية أو تعطيل الملاحة في المضايق، وذلك بهدف الحفاظ على صورتها الداخلية وعدم الظهور بموقف الضعيف أمام شعبها، خاصة إذا ما اضطرت للتخلي الكامل عن مشروعها النووي تحت الضغط الأمريكي.

أشار إلى أهمية مراقبة الموقف الصيني، خاصة أن الصين تعتمد بنسبة كبيرة على النفط الإيراني، ولن تتنازل بسهولة عن مصالحها في هذه المنطقة المتوترة.