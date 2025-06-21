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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لحيازة مخدر الحشيش.. تفاصيل حبس نجل عادل شكل 6 أشهر في الإسكندرية

عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد
عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد
أحمد بسيوني

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكما بحبس المتهم "م. ع. م"، نجل كبير مشجعي نادي الاتحاد عادل شكل، بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر؛ لحيازة مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني النجار، وعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس، والمستشار محمد حسن قاسم، والمستشار بسام محمود علي، وسكرتير المحكمة مصطفى قاسم. 


تغريم المتهم

كما غرمت المحكمة، المتهم، مبلغا ماليا قدرة 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط.


تفاصيل الواقعة

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 3619 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العطارين؛ عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا، من ضباط قسم شرطة العطارين، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، أنه حال مرور الكول الأمني بدائرة قسم شرطة العطارين، دائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية؛ أبصر المكلف بالمرور الأمني، المتهم "م. ع. م" عامل، قادما في مواجهته، وما أن أفطن إليه؛ حتى بدت عليه علامات الارتباك، وتردد في سيره محاولا الفرار، فاستوقفه، وتبين أنه لا يحمل بطاقة تحقيق شخصية، وبالكشف عنه؛ تبين أنه محكوم عليه في القضية رقم 11907 لسنة 2024 جنايات باب شرقي.


ضبط المتهم بالمخدرات 

بتفتيش المتهم؛ عثر بحوزته على “لفافة” تحتوي على قطعة لمخدر الحشيش ومبلغا ماليا، وبمواجهته بالمضبوطات؛ أقر بإحرازه المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة المواد المخدرة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من تقرير المعمل الكيمائي، أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش، فأحالت النيابة، المتهم، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الاسكندرية محكمة الجنايات جنايات الاسكندرية نادي الاتحاد مواد مخدرة

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