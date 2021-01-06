بعد واقعة رمضان صبحي.. تامر عبد الحميد: مفيش لاعب كبير على النقد

علق تامر عبدالحميد الشهير بدونجا نجم نادى الزمالك السابق على تصريحات هاني سعيد المدير الرياضى بنادي بيراميدز بشأن تعرض رمضان صبحي نجم الفريق السماوي إلى الشتائم من قبل الجماهير بشكل يومي.





‏قال دونجا عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مهما تكون انت مين مفيش حد كبييييير على نقد الجماهير حتى لو انت جبت الديب من ديله وعملت حاجه غلط من وجهة نظرهم هتاخد على دماغك ..





أضاف : ‏نصيحه لنفسى ولغيرى .. لازم تمشى جنب الحيط وتحافظ على حب الجماهير وتحاسب على كل كلمه تقولها او تسكت . ولو مش عارف تتكلم أقعد ف البيت.





يذكر أن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، أكد أن رمضان صبحي يتعرض لضغوط كبيرة تؤثر عليه خلال المباريات.





وقال هاني سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، : رمضان صبحي يتعرض للسب يوميا وهذا يؤثر عليه .





وتابع هاني سعيد: أحمد فتحي لديه مستوى أفضل مما يقدمه الآن ونسعى لتدعيم بعض المراكز ولا يوجد تفكير في ضم لاعبين من الأهلي والزمالك حاليا".





وحقق نادي بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب دور الـ32 الأول بكأس الكونفدرالية.





وتأهل بيراميدز إلى دور الـ32 الثاني بالبطولة الأفريقية، بعدما كرر فوزه على الفريق الليبي، عقب فوزه على الاتحاد في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ليتأهل بإجمالي (4-2) نتيجة اللقائين.





واستقبل بيراميدز هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق علي محمد، قبل أن يعادل عبد الله السعيد النتيجة في الدقيقة 21 من ركلة الجزاء.





وتقدم إيريك تراوري لصالح بيراميدز في الدقيقة 27، قبل أن يعزز دودو الجباس النتيجة في الدقيقة 37، وقلص عمران صالح النتيجة لصالح الفريق الليبي بهدف في الدقيقة 90+2.





وتقام قرعة الدور التمهيدي الثاني بكأس الكونفدرالية، يوم الجمعة المقبل.





ومن المقرر أن تقام مباريات الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية، لتقام مباراة الذهاب في 14 فبراير 2021، على أن تقام مباراة الإياب في 21 فبراير 2021.