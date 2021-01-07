نائب: مجلس الشيوخ سيدرس القوانين المعروضة عليه باستفاضة شديدة

قال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور واضح فى مناقشة القوانين التى تحال إليه من البرلمان أو رئيس الجمهورية.





وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ""صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيقوم بدراسة القوانين التى ستعرض عليه بإستفاضة شديدة ، حتى يصل إلى نتائج جيدة فيها لإعادتها إلى مجلس النواب مرة اخرى.



