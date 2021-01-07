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برلمان

نائب: مجلس الشيوخ سيدرس القوانين المعروضة عليه باستفاضة شديدة

الخميس 07/يناير/2021 - 02:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
قال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور واضح فى مناقشة القوانين التى تحال إليه من البرلمان أو رئيس الجمهورية.

وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ""صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيقوم بدراسة القوانين التى ستعرض عليه بإستفاضة شديدة ، حتى يصل إلى نتائج جيدة فيها لإعادتها إلى مجلس النواب مرة اخرى.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مع إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي . 

وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك،  العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
 
يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته. 

وجاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.
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