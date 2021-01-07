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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الخميس 07/يناير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 7 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.
 
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نصيحة الابراج

 اليوم لن يكون جيدا من حيث المال. الأموال الموجودة في متناول اليد يمكن أن تتحرك بسهولة. من الأفضل أن تتخذ قراراتك بحكمة في الأمور المالية.

بالحديث عن عملك ، سيكون اليوم مشغولًا للغاية بالنسبة لك. سوف تكون مكرسًا لعملك. سواء كانت وظيفة أو عملًا ، فستحاول تقديم أفضل ما لديك. من ناحية أخرى ، قد تزيد المسؤوليات المحلية بشكل طفيف.

في مثل هذه الحالة ، تحتاج إلى تحقيق توازن بين المهني والشخصي حتى لا تشعر بأي ضغط. لن يكون مزاج الزوج صحيحًا.

من الأفضل أن تستخدم كلماتك بعناية أثناء التحدث. بالحديث عن صحتك ، سيكون اليوم يومًا أفضل من المعتاد

هناك علامات على تقدمك. قد تحصل على مكانة عالية. أيضا ، يمكن زيادة الراتب. من ناحية أخرى ، يمكن لرجال الأعمال الحصول على أي فائدة كبيرة اليوم. قد تكون الصفقة المعلقة نهائية.

ستكون حياتك الشخصية سعيدة. سيكون جو منزلك هادئًا. يمكن أن يحصل الأخ أو الأخت على أي نجاح كبير. ستكون هناك حلاوة في العلاقة مع زوجتك. أحباؤك سوف يجعلونك تشعر بأنك مميز ، وحالتك المالية ستكون جيدة.

لن تكون هناك مشكلة كبيرة. بالحديث عن صحتك ، ستشعر بالتعب الشديد اليوم.
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