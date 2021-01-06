موعد فحص طلبات تحويل المركبات بالعمل بالغاز الطبيعي.. وزيرة الصناعة تجيب

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة ستبدأ يوم السبت المقبل، فحص طلبات تحويل المركبات بالعمل بالغاز الطبيعي التي استقبلها الموقع الإلكتروني، موضحة أن الحد الأدنى لقيمة القسط للمركبات الجديدة يبدأ من 1500 جنيه.

وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، على هامش اختتام المعرض الأول لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أن التسجيل متاح فقط عبر الموقع الإلكتروني، وأنه فور مراجعة الأوراق المقدمة مع وزارة الداخلية، سيتولى صندوق تمويل المركبات التابع لوزارة المالية، بالتواصل مع المستوفين لشروط التقديم، وتوضيح الخطوات المطلوبة لبدء أعمال التخريد والحصول على التمويل البنكي.





وأشارت إلى أن وزارتي التنمية المحلية والداخلية سيُعلنان قريبًا عن الساحات المخصصة لتخريد السيارات القديمة في محافظات المرحلة الأولى من المشروع.





وقالت إن الموقع تلقى خلال 3 أيام فقط أكثر من 10 آلاف طلب؛ بما يعكس الإقبال الجماهيري الواسع للاستفادة من الشروط الميسرة المقدمة لملاك المركبات القديمة، والتي تتضمن قيمة تخريد وحافز بمتوسط 50 ألف جنيه، وسيتم احتسابها كمقدم للسيارة الجديدة، مؤكدة أن مالك المركبة لن يكون ملزما بسداد أي مقدمات إضافية، وسيتم تقسيم باقي سعر المركبة على أقساط متساوية لمدة تتراوح ما بين 7 و10 سنوات، بعد احتساب فائدة 3%.





ونوهت بأن الإجراءات والمستندات المطلوبة للاستفادة من المبادرة موحدة في كافة البنوك طبقا لتوجيهات البنك المركزي المصري.





وعن مدى جاهزية المصانع لتوفير المركبات الجديدة، أكدت الوزيرة ان المبادرة يشارك فيها 9 مصانع محلية، مؤكدة ان جميع المصانع بدأت فعليا في التصنيع، وأنه في ظل الطلب الهائل غير المتوقع، فاننا نتحدث مع المصانع المشاركة لزيادة عدد الورديات لاستيفاء الحجم الهائل من الطلباتن متوقعة ان يتم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة خلال شهر على الأكثر.





وبشأن شروط السن، والذى لا يجب أن يتخطى 55 عاما، قالت الوزيرة أنه سيتم دراسة الحالات المقدمة لمن يزيد اعمارهم عن 55 عاما، ومناقشة الامر مع البنك المركزي لايجاد الية تسمح لهم الاستفادة من المبادرة.





وأكدت ان المصنع المحلي سيحصل على بعض الحوافز المقدمة من وزارة المالية مثل الإعفاء من القيمة المضافة وضريبة الجدول وبعض الرسوم الجمركية على المدخلات، مضيفة أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن قائمة بالمصانع المشاركة والماركات المطروحة.



