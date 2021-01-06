ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يعرض لقطات حية من قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:48 م
قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوي
Advertisements
هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى،  مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، لقطات حية من قداس عيد الميلاد المجيد المقام بدير الانبا  بيشوي بوادي النطرون برئاسة البابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكراة المرقسية.

وقام  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتي ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.

وأضاف "راضي" أن الرئيس أكد أن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، حيث كان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب، وهو وحدة شعبها.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأربعاء. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عبر الفيديو كونفرانس.. السيسي يهنىء البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

السيسي: لا ينبغي للهوية الدينية أن تحدد حقوق المواطنين

فيديو كونفرانس.. الرئيس يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد .. السيسي: الكثير من المجتمعات الغربية تتطلع للاقتداء بالتاريخ الطويل والتراث العريق لمصر

البابا تواضروس: عيد الميلاد يوم دخول الفرح إلى العالم

كورونا منعتنا.. السيسي لـ البابا تواضروس: أكون سعيدا بالتواجد بين أهلي وناسي كل عام للتهنئة بعيد الميلاد

إقامة قداسات عيد الميلاد المجيد بدون حضور مصلين بـ القاهرة والجيزة

ترشيحاتنا

مباريات نارية| القرعة تحسم مصير وقوع الأهلى والزمالك معا بدوري أبطال إفريقيا

تامر أمين يدافع عن شيرين عبد الوهاب ويرفض اتهامات شمس الكويتية

ترامب يفقد أعصابه ويهاجم أقرب حلفائه: ساعدتكم.. فساعدوني الآن

الإخوان نحس.. أحمد موسى: تركيا قد تعلن إفلاسها هذا العام

أول تعليق من الزمالك على تعديل موعد مباراة المصري

كل ما تريد معرفته عن أسعار البنزين الجديدة وطريقة التسعير كل 3 أشهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق طبيعية لعلاج التبول اللاإرادي عند الأطفال

"رشاش للشر اسم".. كل ما تريد معرفته عن المسلسل السعودي المنتظر.. صور

بفستان مكشوف.. سيرين عبد النور تظهر بإطلالة جريئة.. شاهد