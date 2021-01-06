إبراهيم عيسى: 53% من لقاحات كورونا تم بيعها لـ14% فقط من سكان العالم.. فيديو

أكد الاعلامي إبراهيم عيسى ، عدم وجود عدالة فى توزيع لقاحات كورونا عالميا، مضيفا أن 53% من اللقاحات تم بيعها إلى 14% فقط من سكان العالم ما يشير إلى وجود صراعات وعدم عدالة فى توزيع اللقاحات.





وأشار الاعلامي إبراهيم عيسى، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إلى أن تصنيع اللقاحات دخلت فيها استثمارات بالمليارات، وسط حالات التشكيك التي تروج لها قطاعات معروفة والطعن فى اللقاحات سواء الروسي أو الصيني لصالح اللقاحات الامريكية والالمانية.



