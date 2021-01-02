إبراهيم عيسى: افتتاح المتحف الكبير سيكون حدثا عظيما.. وننتظر إنهاء قوائم انتظار المرضى

واصل الإعلامى والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى رصد أبرز أحلام المصريين فى عام 2021، حيث قال إن الحلم الـ 16، تزوير الكتب، فهى الظاهرة الأبشع، وغير موجودة فى أى دولة ذات احترام للقانون والثقافة والإبداع والملكية الفكرية، فنحن نبيعها على الأرصفة والطرقات بشكل طبيعى، ولا تتحرك الدولة، ونخسر 300 مليون جنيه سنويا، ولكن الدولة تحمى مسلسلات رمضان فقط.





وتابع، فى "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، الحلم الـ 17 أن نفتح الباب أمام تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، فهناك جمارك ورقابة وضرائب والدواعى الأمنية، فهذه ثروة محرومين منها، بينما المغرب استوعبت عجزنا عن أننا دولة سياحية، فمنذ 2011 كانت المغرب تتحصل سنويا على 11 مليون دولار أرباح تصوير الأفلام بحصيلة 38 فيلما، بينما فى 2019، هناك 98 فيلما أجنبيا تم تصويرها فى المغرب، بأرباح 80 مليون دولار.





وأردف، الحلم الـ 18، أن نفتتح أعظم مشروع حضارى فى الانسانية، وهو المتحف الكبير، فسيكون حدثا عظيما يحسب للدولة المصرية، ويحسب لمبارك ووزير الثقافة، أنهما وضعا بذرته، والحلم الـ 19، أن نكمل مشروع إنهاء قوائم انتظار المرضى، ومبادرة الرئاسة فى ذلك تنجح، والحلم الـ 20، ميزانية حقيقية للبحث العلمى، والاهتمام به، لأنه أغلبها بنود ليس لها علاقة بالبحث العلمى نفسه، لأن هذا وقت العلم بإمتياز، أما الحلم 21، أن نهتف جميعا فى هذا العام، و"وداعا للجائحة"، فالمقاطعة الصينية التى ظهر بها فيروس كورونا "ووهان" تحتفل ببداية عام جديد.