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فن

ليلى علوي تهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

الخميس 07/يناير/2021 - 08:33 ص
ليلي علوي
ليلي علوي
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محمد بدران
هنأت الفنانة ليلي علوي جمهورها بعيد الميلاد المجيد وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشرت ليلي علوي صورة للعذراء مريم وعلقت قائلة "‏كل سنة وأنتوا طيبين يا أهل بلدي، كل سنة وانتوا طيبين يا أخواتي وصحابي وجيراني كل سنة وكلنا في أمان ومحبة ونور وسلام.♥️♥️‎#عيد_ميلاد_مجيد ".

واحتفلت الفنانة ليلى علوى الأربعاء الماضي بعيد ميلادها الـ59، إذ ولدت بالقاهرة عام 1962 لأب مصري هو احمد علي علوي (الموظف في شركة مصر للسياحة) وأم يونانية، تعمل مقدمة برامج، بالبرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية.

وقدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم " تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، وغيرها من الأعمال.

كما قدمت عددا كبيرا من المسلسلات من بينها:" فرح ليلى"، و"هي ودافنشي"، و"نور الصباح"، و"لحظات حرجة"، و"بنت من شبرا"، و"هذا المصير"، وغيرها.

يذكر أن ولدت ليلى علوي من أب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.



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