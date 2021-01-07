خطاب عاجل من الحزب الديمقراطي إلى مايك بنس للمطالبة بعزل ترامب عن منصبه

دعا عدد من نواب الحزب الديمقراطي، اليوم الخميس، مايك بنس، إلى ترأس الكونجرس بصفته نائب الرئيس الأمريكي، واستخدام حقه الدستوري لعزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
وقام النائبان الديمقراطيان، تيد ليو، وديفيد سيلين، بصياغة خطاب إلى بنس، يدعوان فيه إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين، ضد الرئيس دونالد ترامب، بسبب أعمال الشغب، التي اندلعت في مبنى الكابيتول.
وأفادت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن عددًا من النواب في الكونجرس الأمريكي يخططون لاستكمال احتساب الأصوات الانتخابية في مكان آمن بعيدًا عن أعمال الشغب التي اجتاحت مبنى الكونجرس.
وقالت الشبكة، نقلًا عن مصادر، إن المشرعين الأمريكيين يخططون لاستكمال التصويت على اعتماد نتائج الانتخابات.
وبحسب الدستور الأمريكي، فإن الكونجرس يجب أن يصدق على نتائج التصويت الذي جرى داخل المجمع الانتخابي، والذي فاز به الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بإجمالي 306 أصوات، مقابل 232 صوتًا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.