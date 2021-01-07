ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن اعتزامها ضخ 88 بليون وون لتطوير أسلحة محلية في عام 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 07:59 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت إدارة برنامج شراء مستلزمات الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الخميس اعتزامها استثمار 88 بليون وون (أي حوالي 81 مليون دولار أمريكي) في تطوير أجزاء أسلحة محلية خلال العام الجاري.

وذكرت الإدارة - في بيان لها في هذا الشأن، نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن الحكومة ستضع خطة متوسطة وطويلة المدى لتوطين الأجزاء المستخدمة في تطوير الأسلحة والسعي للتعاون مع الجامعات ومراكز البحث المحلية.

من جانبه، قال رئيس الإدارة كانج أون-هو "في هذا الوقت العصيب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، آمل أن تعمل صناعة الدفاع على تعزيز الاقتصاد الإقليمي وتوفير وظائف جديدة من خلال أعمال التوطين".

كما أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك في وقت سابق أن أكثر من 80% من ميزانية كوريا الجنوبية البالغة 100 تريليون وون المخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية في السنوات الخمس المقبلة سيتم إنفاقها على شراء أسلحة ومعدات عسكرية محلية الصنع.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قابلته بجنازة ابنها.. خبر سيئ في حياة مسنة بعد زواجها من مراهق يصغرها بـ 55 عاما

أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام

مراهقة 14 عامًا تهرب من منزل عائلتها وتترك رسالة مضللة لوالدتها.. تفاصيل