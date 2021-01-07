كوريا الجنوبية تعلن اعتزامها ضخ 88 بليون وون لتطوير أسلحة محلية في عام 2021

أعلنت إدارة برنامج شراء مستلزمات الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الخميس اعتزامها استثمار 88 بليون وون (أي حوالي 81 مليون دولار أمريكي) في تطوير أجزاء أسلحة محلية خلال العام الجاري.





وذكرت الإدارة - في بيان لها في هذا الشأن، نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن الحكومة ستضع خطة متوسطة وطويلة المدى لتوطين الأجزاء المستخدمة في تطوير الأسلحة والسعي للتعاون مع الجامعات ومراكز البحث المحلية.





من جانبه، قال رئيس الإدارة كانج أون-هو "في هذا الوقت العصيب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، آمل أن تعمل صناعة الدفاع على تعزيز الاقتصاد الإقليمي وتوفير وظائف جديدة من خلال أعمال التوطين".



