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فن

حقيقة إصابة فيروز بـ كورونا.. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تصدر بيانا

الخميس 07/يناير/2021 - 11:39 ص
فيروز
فيروز
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قسم الفن
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بفيروس كورونا قبل أن تنفي أسرتها هذه الأنباء لاحقا.

وأصدرت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا صحفيا، قالت فيه "تتداول مجموعات واتساب خبرًا كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلى.".

وأضاف البيان: "هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح".
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