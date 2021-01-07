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رياضة

مدرب فولوس عن عمرو وردة: لاعب رائع.. والجميع سيفتقده داخل غرفة الملابس "خاص"

الخميس 07/يناير/2021 - 02:43 م
أنخيل لوبيز وعمرو
أنخيل لوبيز وعمرو وردة
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محمد السعيد
أشاد الإسباني أنخيل لوبيز المدير الفني لفريق فولوس اليوناني، بالدولي المصري عمرو وردة، لاعب الفريق المنتقل مؤخرا إلى نادي باوك.

وانتهى عقد عمرو وردة، مع نادي فولوس الاثنين خلال الشتاء الحالي، لينضم رسميا إلى باوك، أول أمس، الثلاثاء، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف.

وقال أنخيل لوبيز في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "عمرو وردة هو شخص رائع، سواء على المستوى الإنساني أو الجانب الفني".

وتابع: "الجميع في فريق فولوس سيفتقد عمرو وردة داخل غرفة الملابس بعد رحيله إلى باوك".

وأشار: "عمرو وردة انضم حاليا لـ باوك الذي يعد أفضل فريق في الدوري اليوناني".

مسيرة عمرو وردة بعد عودته إلى باوك:

1- البداية في الأهلي:
بدأ عمرو وردة مشواره في الأهلي موسم 2013 - 2014، لكنه لم يشارك سوى في مباراتين، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

2- إعارة إلى الاتحاد:
انضم عمرو وردة إلى الاتحاد السكندري موسم 2014 - 2015، قادما من النادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

شارك وردة مع الاتحاد السكندري في  16 مباراة بالدوري المصري، سجل خلالهما هدفا وحيدا.

3-  بانيتوليكوس:
انضم عمرو وردة إلى نادي بانيتوليكوس في موسم 2015 قادما من النادي الأهلي، وارتدى القميص رقم 74 "عدد شهداء جماهير النادي الأهلي في حادثة بورسعيد".

لعب عمرو وردة بقميص بانيتوليكوس موسم ونصف، شارك خلالهما في 45 لقاء، سجل خلالهما 10 أهداف، وصنع 6 آخرين.

4-  باوك:
انضم عمرو باوك إلى باوك في شتاء 2016 - 2017، وشارك مع الفريق 14 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهما هدفين، وصنع 3 أهداف.

5- إعارة إلى أتورمويتوس:

في صيف 2017 رحل وردة إلى صفوف أتورميتوس على سبيل الإعارة وشارك معه في 28 مباراة، سجل 11 هدفا وصنع 8 آخرين.

6 - العودة إلى باوك
عاد عمرو إلى باوك مرة آخرى في صيف 2018، ولعب 22 مباراة سجل خلالهما هدف وصنع مثله.

7- إعارة إلى أتروميتوس مجددا:
قام نادي باوك بإعارة وردة إلى أتروميتوس مجددا في شتاء 2018.

خاض وردة 14 مباراة مع أتروميتوس، سجل خلالهما هدفين وصنع مثلهما.

8-  الانضمام إلى لاريسا:
انضم وردة إلى لاريسا في صيف 2019 لمدة موسم على سبيل الإعارة، شارك خلالهما 7 أهداف وسجل 6 آخرين، ليعود إلى باوك مجددا الصيف الحالي.

9- إعارة إلى فولوس:
أخيرا، تمت إعارة عمرو وردة إلى صفوف فولوس خلال الصيف الماضي، ليواصل اللاعب المصري تنقله بين أندية اليونان.

لعب وردة 9 مباريات بقميص فولوس، سجل خلالهما هدفين، وصنع هدفا.

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