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حوادث

لخلافات الجيرة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية في المنصورة

الخميس 07/يناير/2021 - 02:27 م
صدى البلد
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همت الحسينى
نشبت مشاجرة بسبب خلافات الجيرة  بين عائلتين بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية وأصيب 3 منهم.

وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية  يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول كلا من محمد ف م إ ز ٢٩ عاما سائق مصاب بجرح شبه نافذ بالآلية اليمنى والذراع الأيسر  ومحمد خ ع ز ٢٧ عاما معاون تمريض " ويقيمان قرية" البرامون" التابعة للمركز " طرف أول" و محمود س ج ٢٨ عاما حاصل على بكالوريوس تجاره مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليسرى و زوجته أسماء ع ا  ٢٨ عاما ممرضة بمستشفى المنصورة الدولى مصابة بكدمات متفرقة بالجسم ويقيمان بذات العنوان ووالدتها وحيدة إ م إ  ٥١ عامًا ربة منزل ومقيمة قرية "البدالة" التابعة للمركز "طرف ثان" .

وبانتقال ضباط المباحث والفحص تبين حدوث مشاجرة بين الطرفين لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة تبادلوا فيها الضرب بالأيدى وآلة حادة "سكين" بحوزة الأول والثالث وبمواجهة طرفى المشاجرة  تبادلا الاتهامات فيما بينهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم  ٢٧٢ لسنة ٢٠٢١  جنح مركز شرطة المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة . 
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