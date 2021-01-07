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أخبار العالم

من الاثنين..رئيس الوزراء اللبناني يصدر قرارا بتعديل الإغلاق التام

الخميس 07/يناير/2021 - 04:17 م
حسان دياب
حسان دياب
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محمود نوفل
كشف وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  عماد حب الله عن قيام رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإصدار قرار لتعديل قرار الإغلاق التام الذي كان قد صدق عليه الرئيس اللبناني ميشيل عون. 

وقال حب الله في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أنّ "رئيس الحكومة حسان دياب سيصدر اليوم تعديلًا لقرار الاقفال للفترة التي تبدأ صباح الاثنين.

وكانت السلطات اللبنانية قد اعلنت العودة إلى الإغلاق العام مجددا، ابتداء من اليوم الخميس، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن اللجنة الوزارة المعنية بملف كورونا، أعلنت الإغلاق التام بحيث يكون حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الـ5 صباحًا.

فيما قالت "ام تي في" أن الإقفال سيكون دفعة واحدة وليس تدريجيا، موضحة أن المطاعم ستغلق أبوابها بدءًا من الخميس مع الابقاء على خدمة الديليفري، بحسب القرار".

وأضافت القناة أنه سيتم استثناء الأطباء والعسكريين والصحافيين من القرار.
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