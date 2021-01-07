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محلل سعودي : القمة الخليجية لها بُعد شعبي.. وتمثل أيقونة المظلة المشتركة.. فيديو

الخميس 07/يناير/2021 - 07:20 م
منصور الجبرتي المحلل
منصور الجبرتي المحلل السياسي السعودي
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محمود محسن
أكد منصور الجبرتي المحلل السياسي السعودي أن السعودية استقبلت "قمة العلا" بترحاب عال، مؤكدا أن الجميع يسعد بمشاهد الاخوة والمحبة التى كانت موجودة في القمة.

وأضاف الجبرتي خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن القمة الخليجية لها بعد شعبي كبير وليست حدثا عابرا، مشيرا إلى انها تمثل الايقونة لمظلة خليجية مشتركة.

وتابع المحلل السياسي السعودي أن الشارع الخليجي كان معتادا على متابعة قادة الخليج تحت مظلة واحدة يخرجون بقرارات واحدة ودائما ما تؤكد على الأخوة.

اجتمع امس الأربعاء ، كل من سفير دولة قطر في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثان، وسفير المملكة العربية السعودية نايف بن بندر السديري، في مكتب السفير الكويتي في عمان عزيز الديجاني .

ويأتي هذا اللقاء عقب انعقاد قمة قادة الخليج فى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية والتي حملت اسم (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد) ، تقديرًا وعرفانًا ووفاء بأدوارهما البارزة فى حفظ وصون أمن واستقرار المنطقة، ولاقي البيان الختامي الصادر عنها ترحيبا دوليا وعربيا واسعا بفضل جهود قادتها دولة الكويت لسنوات. 

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