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فن

شرف لأي شركة التعامل معه.. أشرف زكي يعلق على تصريحات يوسف شعبان

الخميس 07/يناير/2021 - 09:05 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
انتشرت خلال الساعات الماضية تصريحات صحفية للفنان الكبير يوسف شعبان تحدث خلالها عن ظروفه الصعبة التي يمر بها، وعدم تلقيه أي عروض للتمثيل.

وأكد الفنان يوسف شعبان لـ"صدى البلد" عدم تلقيه أي عروض منذ توقيعه مسلسل "سيف الله" وتصويره بالفعل لشخصية الوليد بن المغيرة والد الصحابي خالد بن الوليد.

ومن جهته أكد الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة أن الفنان يوسف شعبان نجم كبير، وله رصيد كبير في السينما والدراما التليفزيونية، ومن المؤكد أن أي شركة إنتاج تتعاون معه فهو شرف لها، لكن ظهوره يجب أن يكون في إطار مناسب.

حرص الفنان يوسف شعبان، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، إذ أتى إلى في ظهور نادر له بعد شائعات وعكته الصحية. 

وكان الفنان يوسف شعبان، نفى ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.
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