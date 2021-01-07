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تعليم

وكيل آداب عين شمس: الانتهاء من رفع المحاضرات بنسبة تتخطى 95%

الخميس 07/يناير/2021 - 11:22 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قالت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من رفع المحاضرات على الموقع الخاص بالكلية بنسبة تتخطى الـ 95%.

وأكدت حنان كامل لـ صدي البلد أنه يتم خلال الفترة الحالية تطوير الكلية بشكل كامل مع متابعة الطلاب عن بعد واستمرار الدراسة أونلاين، موضحة أن هذه فرصة عظيمة  للطلاب لمراجعة المناهج مرة أخرى.

وأشارت إلى أن الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلي ما بعد إجازة منتصف العام بناء علي قرارات الحكومة، وستقوم الكلية بإعداد الجداول الدراسية مرة أخرى.


وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.


وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  بإستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.
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