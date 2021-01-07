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أخبار العالم

خلال ساعات.. إعادة فتح منفذ سلوى البري بين السعودية وقطر

الخميس 07/يناير/2021 - 09:47 م
منفذ سلوي البري
منفذ سلوي البري
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محمود نوفل
أفادت قناة الإخبارية السعودية ببدء تشغيل منفذ سلوى الحدودي مع ‎قطر بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

وأشارت قناة العربية إلى تواجد موظفي الجمارك والجوازات السعودية  في " منفذ سلوى " الحدودي مع دولة قطر، كإشارة لقرب تشغيل المنفذ.

ولفت تقارير صحفية سعودية الي ان ‏الجهات المختصة تباشر أعمالها في منفذ سلوى، ونسبة التشغيل الفعلية للمنفذ بلغت نحو 90% .

وذكرت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن الجهات المسؤولة في المنفذ وجميع الأجهزة الحكومية أكملت استعداداتها منذ صدور القرار، وأن جميع الموظفين متواجدين على مدار الساعة. 

وبينت المصادر إلى أن حركة التنقل في المنفذ ستخضع لقرارات وزارة الداخلية المطبقة على جميع المنافذ البرية الأخرى هذه الأيام، تنفيذا للإجراءات الاحترازية بخصوص فيروس كورونا.

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت في العام 2017  قرار بإغلاق منفذ سلوى الوحيد بين المملكة وقطر نهائيا بعد قرار المقاطعة العربية لدولة قطر احتجاجات علي سياساتها وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

ويعد  منفذ سلوى الحدودي مع قطر، المنفذ البري الوحيد الذي كان يربط القطريين مع سائر العالم إلا ان المنفذ تم افتتاحه بأحد مواسم الحج وكذلك لتنقل الحالات الإنسانية.
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