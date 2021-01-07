مواصفات وأسعار ميتسوبيشي ميراج 2022 .. صور

ازاحت ميتسوبيشي الستار رسميا عن سيارة هاتشباك وسيدان 2021 ، بتحديثات تصميمية مميزة، ومقصورة أكثر تطورا ، وتتميز السيارة بواجهة امامية جديدة ، مع وجود شبك ديناميكي ، ومصابيح أمامية جديدة.
وتمتلك السيارة مصدا خلفيا، ومصابيح خلفية ، مع صدور السيارة بألوان كثير من الأبيض الماسي ، والأصفر الرملي ، وتتوفر السيارة بإصدار بلمسات حمراء وكربون.
اما من الداخل تتميز السيارة بمقصورة أكثر تطور ، وتأتي بنظام ترفيهي وشاشة مقاس 7 بوصة ، وتدعم السيارة نظام اوتو وآبل كار بلاي مع أسطح ناعمة الملمس، ومساند أذرع اعيد تصميمها، مع مفاتيج نوافذ مع لمسات كربونية رياضية.
وتستمد السيارة قوتها من محرك بـ3 إسطوانات سعة 1.2 لتر ، ويولد قوة 78 حصان ، 100نيوتن متر ، مع عزم دورنا ، ويتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات ، وناقل أخر متغير باستمرار ، ولكن التصميم الخارجي والداخلي فهو محدث جدا وتتميز به ميتسوبيشي ميراج 2021 .
وتمتلك السيارة مصدا خلفيا، ومصابيح خلفية ، مع صدور السيارة بألوان كثير من الأبيض الماسي ، والأصفر الرملي ، وتتوفر السيارة بإصدار بلمسات حمراء وكربون.
اما من الداخل تتميز السيارة بمقصورة أكثر تطور ، وتأتي بنظام ترفيهي وشاشة مقاس 7 بوصة ، وتدعم السيارة نظام اوتو وآبل كار بلاي مع أسطح ناعمة الملمس، ومساند أذرع اعيد تصميمها، مع مفاتيج نوافذ مع لمسات كربونية رياضية.
وتستمد السيارة قوتها من محرك بـ3 إسطوانات سعة 1.2 لتر ، ويولد قوة 78 حصان ، 100نيوتن متر ، مع عزم دورنا ، ويتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات ، وناقل أخر متغير باستمرار ، ولكن التصميم الخارجي والداخلي فهو محدث جدا وتتميز به ميتسوبيشي ميراج 2021 .
ومن المفترض أن يبدأ سعر ميتسوبيشي ميراج 2021 من 53.600 ريال سخة الهاتشباك ، 57.400 ريال للنسخة السيدان ، بزيادة قدرها 300 دولار عن موديل عام 2020 .