مواصفات وأسعار ميتسوبيشي ميراج 2022 .. صور

ومن المفترض أن يبدأ سعر ميتسوبيشي ميراج 2021 من 53.600 ريال سخة الهاتشباك ، 57.400 ريال للنسخة السيدان ، بزيادة قدرها 300 دولار عن موديل عام 2020 .



























