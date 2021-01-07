ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي ميراج 2022 .. صور

الخميس 07/يناير/2021 - 11:00 م
ميتسوبيشي ميراج
ميتسوبيشي ميراج
Advertisements
أماني نوار
ازاحت ميتسوبيشي الستار رسميا عن سيارة هاتشباك وسيدان 2021 ، بتحديثات تصميمية مميزة، ومقصورة أكثر تطورا ، وتتميز السيارة بواجهة امامية جديدة ، مع وجود شبك ديناميكي ، ومصابيح أمامية جديدة.

وتمتلك السيارة مصدا خلفيا، ومصابيح خلفية ، مع صدور السيارة بألوان كثير من الأبيض الماسي ، والأصفر الرملي ، وتتوفر السيارة بإصدار  بلمسات حمراء وكربون. 

اما من الداخل تتميز السيارة بمقصورة أكثر تطور ، وتأتي بنظام ترفيهي وشاشة مقاس 7 بوصة ، وتدعم السيارة نظام اوتو وآبل كار بلاي مع أسطح ناعمة الملمس، ومساند أذرع اعيد تصميمها، مع مفاتيج نوافذ مع لمسات كربونية رياضية.

وتستمد السيارة قوتها من محرك بـ3 إسطوانات سعة 1.2 لتر ، ويولد قوة 78 حصان ، 100نيوتن متر ، مع عزم دورنا ، ويتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات ، وناقل أخر متغير باستمرار ، ولكن التصميم الخارجي والداخلي فهو محدث جدا وتتميز به ميتسوبيشي ميراج 2021 .

ومن المفترض أن يبدأ سعر ميتسوبيشي ميراج 2021 من 53.600 ريال سخة الهاتشباك ، 57.400 ريال للنسخة السيدان ، بزيادة قدرها 300 دولار عن موديل عام 2020 .


تصميم خارجي وداخلي مُحدث تتميز به ميتسوبيشي ميراج 2021


ميتسوبيشي ميراج 2021 من الامام



جنوط ميتسوبيشي ميراج 2021
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تكشف عن موديل ميسترا الجديدة بالنسخة الكهربائية..صور

قبل طرحها في السوق الأمريكي في يناير.. مواصفات نيسان أرمادا 2021.. صور

أفضل سيارات الهاتشباك في عام 2020 ..صور

ميتسوبيشي تكشف عن مواصفات الجيل الجديد من أوتلاندر.. صور

رومانيا تغزو سوق السيارات بموديل هاتشباك جديد

شاهد .. فولكس فاجن جولف R موديل 2021 تسير بسرعة جنونية

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 -1- 2021 والقنوات الناقلة

انهيار بيومي فؤاد خلال تشييع جثمان والده.. صور وفيديو

التعاون السعودي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع فرجاني ساسي

العريس مات.. قصة وفاة مدرب سباحة قبل عقد زفافه بـ"ساعة" في المنيا.. صور

خاص| الحكومة: لن نصدر عملات معدنية من فئات 5 أو 10 جنيهات

مفاجأة.. ترامب يعترف بـ مسؤوليته عن أحداث العنف بالكونجرس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه