ميتسوبيشي تطلق OUTLANDER موديل 2021.. سعرها في السعودية .. صور

أعلنت شركة ميتسوبيشي عملاق صناعة السيارات اليابانية، عن أحدث اصداراته لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، والتي تحمل إسم أوتلاندر سبورت بإطلالة عام 2021، ويبدو أن هذا الاصدار العالمي يأتي معه عدة مفاهيم أبرزها، المساحة الداخلية التي اتسمت بالرحابة، وأيضًا القدرات الفنية والتقنية.





حيث استمدت MITSUBISHI OUTLANDER 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن نتج طاقة قدرها 148 حصان، و عزم دوران بلغ 197 نيوتن/متر.





واعتمدت أيضًا الشركة على إمداد السيارة بقوة إضافية للنسخة الأعلى تجهيزًا، فضمت محرك ذات أربعة اسطوانات، بسعة 2400 سي سي، ويمكنه إنتاج قوة 168 حصان، و عزم دوران يبلغ 226 نيوتن/متر.





حصلت MITSUBISHI OUTLANDER 2021 على مقدمة بارزة، ومصابيح أمامية نحيفة، بالاضافة إلى مصابيح ضباب أمامية ذات منظومة اضاءة رباعية، وشبكات عريضة مكونة من مقطعين أسفل غطاء المحرك، وأخرى تتسوط الصادم الأمامي، كلاهما يمنحان السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية.





تميزت أيضًا MITSUBISHI OUTLANDER 2021 بعجلاتها الرياضية والتي بلغ قياسها 18 بوصة، ويتوسطها جنوط معدنية مكونة من 5 أضلاع تجمع بين اللون الأسود و الفضي وبتصميم هندسي مميز .





بينما تألقت داخليًا من خلال مقود حركة مجهز بالعديد من انظمة التحكم والرفاهية، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، تدعم أنظمة APPLE CARPLAY و ANDROID AUTO.



