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سيارات

قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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كريم عاطف
تعافى سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة ، بعد الحراك الذى شهدته عملية البيع والشراء ، بعد ان شهدت فترة اجتياح وباء كورونا المستجد COVID-19 لدول العالم ، حالة من الركود الكبير .

ومع التعافي المستمر في الأسواق المصرية للسيارات، تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من السيارات.

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وزادت خلال الفترة الأخيرة بعض أسعار موديلات الشركات في الأسواق المصرية للسيارات، في مقابل تخفيضات من البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب، وإعادة كسب ثقة العميل المصري مرة أخرى، بالإضافة لمحاولة الخروج من هذه الأزمة بأفضل النتائج دون التأثير على اقتصاد هذا القطاع المهم في مصر، وبدأ راغبي الشراء في البحث عن الأسعار النهائية خصوصا بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.

ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار القائمة الرسمية للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر موديل 2020 - 2021 في الأسواق المصرية.

ميتسوبيشي لانسر
BASIC -/ اوتوماتيك 2018 بسعة محرك 1600 CC بسعر 295,000 جنيه
- جميع الكماليات / اوتوماتيك 2018 بسعة محرك 1600 CC بسعر 305,000 جنيه
- هاى لاين / اوتوماتيك 2018 بسعة محرك 1600 CC بسعر  315,000 جنيه
- اوتوماتيك / سبورت 2018 بسعة محرك 1600 CC بسعر 320,000 جنيه
- اوتوماتيك / توب لاين 2018 بسعة محرك 1600 CC بسعر 360,000 جنيه

ميتسوبيشي اكسباندر
- اوتوماتيك / MIDLINE 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 305,000 جنيه
- اوتوماتيك / GLX 2020 بسعة محرك 1500 CC بسعر 310,000 جنيه
- اوتوماتيك / هاى لاين 2020 بسعة محرك 1500 CC بسعر 335,000 جنيه
- اوتوماتيك / هاى لاين 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 335,000 جنيه

ميتسوبيشي اكليبس كروس
- اوتوماتيك / GLX MIDLINE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 375,000 جنيه
- اوتوماتيك / INVITE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 380,000 جنيه
- اوتوماتيك / INSPORT 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 400,000 جنيه
- اوتوماتيك / GLS MIDLINE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 410,000 جنيه
- اوتوماتيك / INSTYLE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 425,000 جنيه
- اوتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 430,000 جنيه
- اوتوماتيك / INTENSE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 460,000 جنيه
- اوتوماتيك / TOP LINE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 460,000 جنيه
- اوتوماتيك / PREMIUM 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 480,000 جنيه
- اوتوماتيك / INFINITY 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 480,000 جنيه

ميتسوبيشي باجيرو
- اوتوماتيك 2020 بسعة محرك 3800 CC  بسعر 1,650,000 جنيه
قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر
قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر
قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر
قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر
قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر
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