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سيارات

ميتسوبيشي تكشف عن مواصفات الجيل الجديد من أوتلاندر.. صور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أزاحت شركة ميتسوبيشي اليابانية الستار عن الصورة الرسمية الاولى للجيل الجديد من طراز أوتلاند 2021 ، وبعد تطوير أوتلاندر ، قررت ميتسوبيشي أن تضع المصطلح الياباني " I-Fu-Do-Doوالذي يعني الأصالة والفخامة.

وتتمتع السيارة بواجهة امامية قوية أعتمدت على تصميم الجيل الجديد من الدرع الديناميكي ، ويظهر في الجيل الجديد من أوتلاندر اتجاه التصميم التي ستعتمد عليه سيارة ميتسوبيشي في المستقبل .

وتتميز السيارة موديل 2021 بالقوة والفخامة والجودة سواء في تصميمها الخارجي او الداخلي ، وهو مايجعل شركة ميتسوبيشي تثق في نجاحها.

ومن المفترض أن تطرح ميتسوبيشي أوتلاندر 2021 للمرة الاولى في السوق الامريكي وكندا فبراير  من العام المقبل ، ومن المتوقع أن تصل السيارة إلى بقية الأسوف في  شهر فبراير المقبل.

وينتظر بأن تطرح ميتسوبيشي أوتلاندر 2021 للمرة الأولى في سوق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبورتوريكو في فبراير من العام المقبل.

وأكدت التقارير بأن ميتسوبيشي سجلت مواصفات محرك أوت لاندر 2022 مع إدارة السلامة الامريكية ويعتبر الخبراء بأن محرك إكس تريل الجديد يشهد تحسنًا بشكل كبير عن محرك أوتلاندر الحالي الذي يولد قوة قدرها 166 وهو ما يعني أن محرك السيارة الجديد يزيد بقوة 22 حصانًا.



بعد تداول لقطات تجسسية لها.. ميتسوبيشي تكشف عن الصور التشويقية الأولى لأوتلاندر 2022




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