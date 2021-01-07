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فن

حمل بدون زواج.. زوجة تامر حسني تشارك هجومًا على فنانة معروفة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:40 م
تامر حسني وزوجته
تامر حسني وزوجته
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سعيد فراج
قامت بسمة بوسيل - زوجة الفنان تامر حسني- بمشاركة مقطع فيديو عبر خاصية القصص ستوري على حسابها بتطبيق انستجرام، لصديقتها المحامية سارة درويش. 

وظهرت سارة درويش - صديقة زوجة تامر حسني- تشن هجوما على فنانة معروفة رفضت ذكر اسمها، قالت إنها كانت تحاول إقامة علاقة مع تامر، لكن زوجته كشفت الموضوع، لافتة إلى أن هذه قامت بالحمل دون زواج، في تلميح مباشر الى تلك الفنانة التي ربطتها علاقة صداقة قوية بالمطرب النجم. 

وألمحت صديقة زوجة تامر حسني، أن تصرف الفنانة استفز الزوجة بشدة، ما أكد بطريقة مباشرة أن هذا السبب ما جعل بسمة بوسيل تطلب الطلاق من تامر مسبقا.

يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل، أثيرت قبل أشهر  قليلة، بعدما أعلنت بسمة بوسيل، خبر انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، من خلال خاصية ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، قبل أن يتم الصلح بين الزوجين. 

وأوضحت بسمة بوسيل آنذاك، أن سبب الانفصال عن تامر حسني الغيرة، لأنه لا يضع اعتبارا لها ويظهر مع فتيات ومعجبات بشكل مثير للجدل على السوشيال ميديا، كان آخرها حفلة خاصة أحياها وظهر مع فتاة ترقص بشكل لافت أمامه، وهو ما حرك مشاعر الغضب لـ «بسمة» وأعلنت خبر الانفصال للجميع. 

وطلبت بسمة بوسيل من متابعيها، عدم إرسال صور لها تجمعها بزوجها، الفنان تامر حسني؛ لأنها لا تشكل فارقا معها، حيث كتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات، ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة؛ عشان مش فارقلي اي صور".

وأكملت بسمة بوسيل، رسالتها والتي كانت بمثابة المفاجأة الكبرى، حيث كتبت: "وكمان احب اعرفكم إن احنا بقالنا فتره منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا تبعتولي- علي الأقل أنا- اي حاجة، بالتوفيق للجميع".
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