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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 96 إصابة جدية بكورونا و8 وفيات

الخميس 07/يناير/2021 - 11:47 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
 
أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات الي  12084 حالة . 

كما رصدت وزارة الصحة في تقريرها عن الوضع الوبائي في البلاد  تعافي 71 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 5824

فيما سجلت الوزارة السورية وفاة  8 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 755 حالة. 

وتوزع الإصابات مابين 16  في دمشق و 16 في القنيطرة و 15 في حمصو 13 في اللاذقية و 13 في طرطوس و 11 في حلب و 7 في ريف دمشق و 5 في حماة. 
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