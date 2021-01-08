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رياضة

كارتيرون: الدوري السعودي أقوى من المصري .. ولا يوجد مجال للمقارنة .. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الشباب السعودي أن الدوري السعودي أفضل من نظيره المصري على مستوي اللاعبين والمنافسة.

وقال كارتيرون في تصريحاته عبر برنامج "الدوري مع وليد": "الدوري السعودي أقوى وأفضل من المصري ولا يوجد مجال للمقارنة بينهما والدوري المصري هو الأفضل في القارة الأفريقية والدليل وصول فريقين سعوديين لنصف النهائي في البطولة العربية وهما ليسا الأفضل من الهلال والنصر، كما أن وجود 7 لاعبين أجانب رفع من مستوى المنافسة".

وأكمل: "الدوري السعودي مميز وتنافس قوي لوجود لاعبين ومدربين على مستوى عالٍ وتجربتي مع الزمالك ممتازة جدًا لأني عند قيادتي للفريق لم يكن مستوى الفريق جيدًا".

وتابع: "لم أعد اتفاجأ بأي نتيجة تحدث في الجولات المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وأصعب المباريات هي التي أشعر خلالها أن اللاعبين ليسوا في كامل تركيزهم، ونقطة ضعف فريقي هي قلة الخبرة وأنا أحاول أن أطورها لدى اللاعبين وأريد أن تكون لديهم الروح والحماس في كل مباراة".

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