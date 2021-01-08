محمد صديق: بدر بانون لاعب مميز ولكنه مدافع غير جيد

علق محمد صديق، لاعب فريقي الأهلي والزمالك ونجم الكرة المصرية سابقًا، على مستوى المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم إلى صفوف فريق القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري.





أكد محمد صديق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بدر بانون لاعب مميز للغاية ويلعب كرة جيدة ولكنه يمتلك بعض الأخطاء الدفاعية والتي قد تسبب مشاكل للأهلي".





وتابع: "بدر بانون يعاني من بعض المشاكل مثل الإلتحامات الهوائية والكرات الطولية وذلك بسبب طول قامته وهو يشبه المدافع ساليف كوليبالي الذي ضمه الأهلي فترة تولي كارتيرون".