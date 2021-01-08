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حوادث

مصرع طفلة غرقا في ترعة أبو دهيس بسوهاج

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:17 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تبلغ أمس مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "زهراء. م. ع"، 3 سنوات، وتقيم بالبندر، جثة هامدة، إدعاء غرق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بما ورد من المستشفى المركزي، وعلى الفور تم الإنتقال لمعرفة وجود شبهة جنائية أم لا.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدها المدعو "محمد. ع. م"، 24 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة على حافة ترعة أبو دهيس المجاورة لمنزله إنزلقت قدماها وسقطت بها ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


وفي سياق آخر لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 أشخاص أخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق العام بمركز كما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود متوفاة ومصابين بدائرة المركز.

وعلى الفور تم الدفع بثلاثة سيارت إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي وأسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "أحمد. م. ا"، 28 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى إنقلابها وسقوطها بالترعة المجاورة للطريق، بدائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة نجلة قائد السيارة الطفلة "حنين"، ثلاثة سنوات، وإصابة أبيها وكلًا من:"خلف. م"، ٢٠ عامًا، عامل، "أحمد. ح"، ٢٧ عامًا، عامل، "أحمد. ع"، ٣٥ عامًا، عامل، و"حسن. ا"، ٢٠ عامًا، عامل، من مُستقلي السيارة.

تم نقل الجثة والمُصاب الأول إلى مستشفى طما المركزي، والأربعة مُصابين الأخرين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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