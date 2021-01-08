مصرع طفلة غرقا في ترعة أبو دهيس بسوهاج

تبلغ أمس مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج ، من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "زهراء. م. ع"، 3 سنوات، وتقيم بالبندر، جثة هامدة، إدعاء غرق.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بما ورد من المستشفى المركزي، وعلى الفور تم الإنتقال لمعرفة وجود شبهة جنائية أم لا.





وبالانتقال والفحص وسؤال والدها المدعو "محمد. ع. م"، 24 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة على حافة ترعة أبو دهيس المجاورة لمنزله إنزلقت قدماها وسقطت بها ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.





وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







