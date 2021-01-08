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فن

في ذكرى ميلادها .. مريم فخر الدين: تعلمت الصلاة وقراءة الفاتحة في عمر الـ50

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:02 ص
مريم فخر الدين
مريم فخر الدين
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شروق ابراهيم
يحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنانة مريم فخر الدين التي تعد واحدة من أبرز نجمات الزمن الجميل ، حيث توفيت في الثالث من شهر نوفمبر عام 2014 عن عمر يناهز 81 عاما.

ولدت مريم فخر الدين في مدينة الفيوم عام 1933 لأب مصري مسلم وأم مجرية الاصل تدين بالديانة المسيحية، وحصلت على البكالوريا وتجيد 7 لغات المجرية والانجليزية والالمانية والفرنسية وغيرها من التي اتقنتها نظرا لجنسية والدتها.

عملت مريم فخر الدين، في الفن بالصدفة، ففي يوم عيد ميلادها السابع عشر ذهبت لتؤرخ هذه المناسبة بان تلتقط صورة تذكارية عند احد المصورين، الذي عرض علي والدتها اشتراك صورة ابنتها في احدي المسابقات التي تنظمها مجلة فرنسية مقابل تصويرها مجانا.

وخلال حياتها، تعرضت مريم فخر الدين، للضرب من زوجها، محمود ذو الفقار، قبل حدوث الطلاق، إذ اعترفت بذلك في لقاء لها قبل الرحيل، وأشارت إلى سبب ضربها قائلة: «الغيرة القاتلة من كل شيء كانت تدفعه لضربي بقسوة ودون رحمة». 

وكشفت مريم فخر الدين، في أحد حواراتها، أنها اكتشفت أنها مسلمة في سن كبيرة، خاصة أن والدتها غير المصرية ألحقتها بالمدرسة الألمانية في مصر، ولم يكونوا على علم بديانتها.

وتابعت "فخر الدين" أنها لم تتعلم الصلاة إلا في سن الخمسين، حين كانت تقوم بتصوير أحد الأعمال الدرامية، وكان من المفترض أن تقرأ في أحد المشاهد سورة "الفاتحة"، لذا فقد قام القائمون على العمل بكتابتها لها.

وتابعت أنها حفظتها عن ظهر قلب، وفي إحدى الليالي استيقظت أثناء صلاة الفجر، واتصلت تليفونيًا بالفنانة شادية لتعلمها كيفية الصلاة، وفي صباح اليوم التالي فوجئت بالشيخ محمد متولي الشعراوي يهاتفها تليفونيًا ويعلمها الصلاة، بالإضافة إلى كيفية الوضوء.
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