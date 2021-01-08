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أخبار البلد

الصحة: متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا بالثلاث محافظات الأكثر إصابة

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:51 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار 100"  مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

المبادرة انطلقت بمحافظات(القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وستنطلق بجميع المحافظات تدريجيًا، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.

 آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. 

تم تخصيص 20 ألف فريق طبي للمرور على المنازل لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية للفيروس وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.

سيتم متابعة الحالات أيضًا من خلال  5400 وحدة صحية ومركز طبي، فضلًا عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابات عالية من الفيروس، لافتًا إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المبادرة على الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة، (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى الخط الساخن (105).
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